Иркутск, 4 сентября, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Иркутские власти обнародовали информацию о лесных пожарах по состоянию на утро, 4 сентября. Оа свидетельствует о незначительном уменьшении горящих площадей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар

Всего на территории региона полыхает сейчас 2426 га земель лесного фонда. Возгорания находятся Усть-Кутском, Катансгком и Усть-Кутском районах. Помимо этого ещё один пожар площадьюв 81 га находится в локализованном состоянии (Бодайбинский район).

Как уже сообщало ИА REGNUM,на утро 3 сентября общая площадь действующих пожаров в Приангарье составляла 2506 га, тогда как сутки назад она была чуть более 1,5 тыс га.

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