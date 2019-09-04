Волгоград, 4 сентября, 2019, 09:19 — ИА Регнум. На 733 км трассы в Новоаннинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса. В него влетел легковой автомобиль Renault Sandero, от удара автобус перевернулся на проезжую часть. Водитель иномарки погиб на месте, сообщили 4 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба УМВД Волгоградской области Фото с места аварии

Авария произошла 4 сентября около 05:15. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля enault Sandero выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, направлявшимся из Москвы в Элисту. В автобусе находилось 17 пассажиров: шесть пострадали, двое госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства ДТП.