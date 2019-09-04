Самара, 4 сентября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Продажу спиртных напитков временно приостановят 7 сентября в центре Самары из-за проведения фестиваля студентов «Мы — будущее России». Об этом сообщается в распоряжении правительства Самарской области.

DomenicBlair Бутылка

Полный запрет на продажу алкогольной продукции введен с 10:00 до 19:00 часов 7 сентября в границах улицы Куйбышева от улицы Красноармейской до улицы Венцека: нечетная сторона — дома № 145−81, четная сторона — дома № 128−66.

Напомним, что 7 сентября в Самаре пройдет фестиваль студентов «Мы — будущее России». Он организован по инициативе студентов города. На фестивале пройдут выставки вузов, квесты и концерты.