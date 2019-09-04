Воронеж, 4 сентября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Экстренную посадку в аэропорту «Воронеж» совершил пассажирский самолёт, ранее вылетевший в Санкт-Петербург. Причиной возвращения в аэропорт вылета стали проблемы с одной из стоек шасси.

(сс) Gellinger Cамолет

«Самолет благополучно приземлился в Воронеже, люди не пострадали», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Согласно данным онлайн-табло Воронежского аэропорта, рейсы из Воронежа в Санкт-Петербург обслуживаются авиакомпаниями «Руслайн» и «Нордавиа».