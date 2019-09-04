Москва, 4 сентября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Прививочные кабинеты и мобильные пункты вакцинации открылись в Москве 4 сентября, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Для того чтобы пройти медицинскую процедуру, достаточно иметь при себе паспорт гражданина России.

«Сегодня с 08:00 для москвичей работают прививочные кабинеты в поликлиниках и мобильные пункты вакцинации против гриппа», — заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его мнению, жителям Москвы будет удобно сделать прививку по пути на работу или учёбу.

Прививочные пункты начали работу у 29 станций метрополитена, у трёх станций МЦК, один возле ж/д платформы. Также два пункта принимают посетителей центров «Мои документы». Делают прививки и в мобильных пунктах «Здоровая Москва».