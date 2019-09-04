Красноярск, 4 сентября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Антитеррористические учения прошли в школах Свердловского района Красноярска, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в мэрии.

Пресс-служба администрации Красноярска Антитеррористические учения в красноярской школе

Во всех школах района повесили типовые стенды «Осторожно! Терроризм!».

В школе №42 состоялась тренировка по отработке действий в случае обнаружения взрывного устройства. По сценарию, посторонняя девушка оставила подозрительный пакет в вестибюле школы. Охрана пакет заметила, уже через четыре минуты все школьники были на улице, а на место прибыли бойцы ОМОН, Росгвардии и взрывотехники.

В мэрии уточнили, что такие учения проходят в школах Свердловского района раз в три месяца.

В сентябрьских учениях в районе приняли участие 16 директоров школ и порядка 500 учеников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в России проходили мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

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