Владивосток, 4 сентября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Вину за нынешний уровень закредитованности жителей России частично несут банки, заявил 4 сентября министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

По его словам, если человек оказался в трудной долговой ситуации, то это «вина не только этого человека, но также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности».

Орешкин также добавил, что Минэкономразвития в настоящее время готовит поправки в закон о банкротстве физлиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что закредитованность населения в России может привести к серьёзным и болезненным проблемам в экономике страны.

По словам главы ведомства, проблема приведет к «взрыву» уже в 2021 году. Поэтому начать решать этот вопрос необходимо уже сейчас, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, уверен министр.

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