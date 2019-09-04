Ярославль, 4 сентября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. На улице Советской, 8 в Ярославле появился «памятник потерянному айфону», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник потерянному айфону в Ярославле

Памятник в виде металлической копии американского смартфона установлен на тротуаре около ресторана «Пинта» и вмонтирован в тротуарную плитку. Идея принадлежит одному из владельцев ресторана Яну Левину. Как рассказал он на своей странице в социальной сети, копия телефона выполнена ярославскими кузнецами и гравировщиками.

Ян Левин Памятник потерянному айфону в Ярославле

Ян Левин Идея создания ярославского айфона мне пришла в голову с годик тому назад.— Доколе бесчинствам на ярославской земле твориться? — думал я думу крепкую. — Одно буржуинов засилие! Нет продыха человеку русскому, да в технике этой всей импортной! И созвал я тогда лучших ремесленников Ярославии: кузнецов, да резчиков, да гравировщиков. Да слово молвил: — Ярославцы! Люди работящие! Да неужель мы, потомки ярославского мужика расторопного, да прозябать будем в неведении?! Да неужто не сдюжим мы, люди честные, свободные, да айфон сделать наш, ярославский, чтоб красивше был поганого этого, мерликанского? Зароптали на речь мою люди мастеровые, ярославские: — Да не бывать засилию этому антихристовому, заокеанскому! Ярославия наша будет именитей их долины хвалёной, Силиконовой! Сделаем мы айфон почище ихнего! И раздули меха в своих кузницах сыны Ярославовы, да наточили свои лазеры гравировщики! И закипела работа лютая: три дня и три ночи ковали айфон люди русские! И вышел айфон ярославский краше любой ихней версии! И утёрлись слезами кровавыми зависти: и Эппла весь их президиум, и Тим Кук, с выбором личным сомнительным, и Маск Илон, ни на один вопрос ответить не могущий. И приварили айфон отечественный, к землице родной, ярославской, намертво: чтоб впредь знал каждый желающий — вот он, памятник истинный, мужику расторопному, ярославскому!

Появление именно такого памятника Ян Левин объяснил традицией «класть что-то потерянное у наших баров и ресторанов».

Улица Советская в Ярославле

Ранее подобный памятник — «Потерянному бумажнику» — был установлен по инициативе Яна Левина у другого ресторана — «Брюгге». Также известны и другие арт-объекты Левина в Ярославле — памятная доска на месте «где ничего не произошло», памятная доска «создателю гиперболоида инженеру Гарину», восстановленные страховые доски на исторических зданиях.

Предприниматель известен еще и как автор книг «Сто деталей Ярославля», «К Последнему Морю!» и «Охота за страховыми досками».