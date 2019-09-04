Владивосток, 4 сентября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Участие в строительстве на Камчатке терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) рассматривает государственный Японский банк для экономического сотрудничества (JBIC). Об этом глава банка Тадаси Маэда заявил 4 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Novatek.ru СПГ-терминал

Он пояснил, что японская сторона хочет обсудить вопрос строительства терминала на встрече с главой «Новатэка» Леонидом Михельсоном. Речь идёт о финансировании проекта.

«Если со стороны японских компаний к нему будет интерес, мы обязательно окажем поддержку», — сказал Маэда ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства терминала СПГ в камчатской бухте Бечевинская запустил в работу в сентябре 2018 года на ВЭФ российский президент Владимир Путин. Терминал должен войти в состав камчатской ТОР, его мощность составит более 20 млн. тонн в год.

Подробнее: Во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум — трансляция

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