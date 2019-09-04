Курган, 4 сентября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В Кургане направлено в суд дело организованной группы, которая занималась, по версии следствия, хищениями денег с банковских карт жителей нескольких регионов страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

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Следствием установлено, что трое жителей Кургана рассылали SMS на абонентские номера граждан с ложным сообщением о том, что их заявка на списание денег принята и вскоре будет осуществлена. В сообщении указывался якобы телефонный номер банка. Потерпевшие перезванивали по указанному в SMS номеру. Им отвечал «сотрудник банка» и просил пройти к банкомату и произвести ряд операций якобы для отмены списания денег с карты. Люди следовали указаниям «сотрудника банка» и переводили таким образом деньги на счета злоумышленников.

В целом от действий группы пострадали 20 жителей Курганской, Свердловской, Смоленской, Нижегородской областей и Алтайского края. Сумма общего ущерба составила свыше 456 тысяч рублей.

Злоумышленники были вычислены и задержаны сотрудниками полиции. По фактам против троих курганцев были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). До суда они находятся под подпиской о невыезде.

На данный момент дело о групповом телефонном мошенничестве с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.