Северобайкальск, Бурятия, 4 сентября, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Суд в Бурятии признал незаконной передачу двум пользователям участка земли на севере Байкала, находящегося в федеральной собственности. Об этом сообщили ИА REGNUM в службе судебных приставов по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Выяснилось, что районная администрация Северобайкальска предоставила в аренду физлицу около 200 квадратных метров земли.

«Затем этот же земельный участок передан в постоянное бессрочное пользование муниципальному учреждению, при этом договорные отношения с физическим лицом не прекращены», — отметили в службе.

При этом чиновников не смутило то, что участок находится в собственности Российской Федерации и относится к категории защитных лесов, расположенных в водоохранной зоне.

В результате прокуратура обратилась в суд с требованием признать решение районных властей недействительным. Судья с этими требованиями согласился, и участок был изъят из незаконного владения.

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