Красногорск, 4 сентября, 2019, 08:56 — ИА Регнум. В Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемого дождя с 15:00 4 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.

А. Саврасова. Перед грозой. 1880

«Гроза. Период предупреждения с 15:00 4 сентября до 21:00 4 сентября, — говорится в сообщении. — Дождь. Период предупреждения с 15:00 04 сентября до 18:00 05 сентября».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сегодня, 4 сентября, ожидается теплая погода. Вечером облачность уплотнится, местами прольются небольшие дожди. Синоптики уточнили, что осадки ожидаются в западной части московского региона.

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