Москва, 4 сентября, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В Москве 4 сентября ожидается тёплая погода, сообщили в центре «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

"Большую часть среды столичный регион будет находиться под опекой относительно погожего, и очень теплого для начала осени антициклона», — говорится в прогнозе.

Вечером облачность уплотнится, местами прольются небольшие дожди. Синоптики уточнили, что осадки ожидаются в западной части московского региона.

Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, в Московской области от 20 до 25 градусов. Ветер не превысит 8 м/с.