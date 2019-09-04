Тегеран, 4 сентября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Тегеран вернется к исполнению своих обязательств по ядерной сделке только при условии получения кредита в $15 млрд в течение четырех месяцев, как это предусмотрено в проекте французского плана по спасению соглашения. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил 4 сентября заместитель министра иностранных дел страны Аббас Аракчи на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский атом

«Наше возвращение к полной реализации ядерного соглашения зависит от получения $15 млрд в течение четырехмесячного периода, в противном случае процесс сокращения обязательств Ирана будет продолжаться», — сказал высокопоставленный иранский чиновник.

«Либо Европа должна покупать нефть у Ирана, либо предоставить Ирану эквивалент продажи нефти по кредитной линии, гарантированной нефтяными доходами Ирана, что в некотором смысле означает предварительную продажу нефти», — добавил он.

Напомним, ранее власти Франции предложили предоставить Ирану около 15 миллиардов долларов по кредитным линиям до конца года, если Тегеран полностью вернется к исполнению соглашения по ядерной сделки 2015 года.