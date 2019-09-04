Улан-Удэ, 4 сентября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Столица Бурятии Улан-Удэ вновь вошла в список российских городов с наиболее грязным воздухом. Об этом сообщается в государственном докладе Минприроды России «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Однако помимо Улан-Удэ в этот список попало ещё одно поселение в Бурятии — посёлок городского типа Селенгинск, где работает целлюлозно-картонный комбинат.

Добавим, что и столица республики, и Селенгинск располагаются на реке Селенга, который является главным притоком озера Байкал.

Как сообщало ИА REGNUM, в число городов с наиболее загрязнённой атмосферой также вошли Абакан, Ангарск, Братск, Барнаул, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Череповец, Петровск-Забайкальский, Свирск, Усолье-Сибирское, Чита, Кызыл, Лесосибирск, Шелехов.

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