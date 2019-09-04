Киев, 4 сентября, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Число попыток контрабанды незаконного оружия, пресечённых на границе между Украиной и Белоруссией, не увеличилось, сообщили 3 сентября в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

По данным ведомства, с начала 2019 года напротив, было зафиксировано снижение числа попыток незаконного перемещения оружия.

«Всего с начала 2019 года на границе с Белоруссией пограничники обнаружили почти 40 единиц оружия, что более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти именно на Украину», — сказано в сообщении.

В ГПСУ отметили, что из всего обнаруженного оружия только одно оказалось огнестрельным. Всё остальное — охотничье, газовое, пневматическое и холодное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поток незаконного оружия, идущий в Белоруссию с Украины, вынудил его «наглухо» закрыть границу между странами.

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