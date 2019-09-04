Москва, 4 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум. В настоящее время в Москве по программе реновации проектируется и строится 167 жилых домов площадью 2,3 млн кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

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По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в стадии проектирования находится 49 домов, 118 домов строятся.

Он уточнил, что 42 стартовых дома сданы для заселения москвичей. В новые дома переезжают жители более чем 70 хрущевок. 11 старых домов уже снесены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в программу реновации включено шесть новых стартовых площадок в шести административных округах

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