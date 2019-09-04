Мапуту, 4 сентября, 2019, 07:59 — ИА Регнум. При поддержке Японии будет закрыта огромная мусорная свалка в столице Мозамбика, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление мэра Мапуту Энеаса Комича.

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По его словам, на свалке в районе Хулене в Мапуту проживают самые бедные жители города, которые строят временные лагеря среди мусора.

В феврале 2018 года проливные дожди привели к обрушению груды отходов высотой около 15 метров. В результате инцидента погибли 17 человек.

Мэр Энеас Комич заявил, что Япония через свое международное агентство по сотрудничеству (JICA) предоставит городским властям техническую помощь в организации закрытия свалки. Точная дата, однако, пока что не установлена.

По его словам, в настоящее время ведется поиск фирмы для сжатия мусора, чтобы избежать дальнейших обвалов в течение предстоящего сезона дождей.

«Мы думаем, что к концу сентября компания будет нанята и начнет работу», — заявил мэр.

По словам Комича, власти также планируют сделать этот район более пригодным для жилья.

«Мы также изучаем, как это место может быть преобразовано в область долгосрочного проживания через несколько лет», — добавил он.