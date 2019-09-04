Париж, 4 сентября, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) без заключения сделки в настоящее время является наиболее вероятным сценарием, сообщает Le Figaro.

Brexit

«Это наиболее вероятная гипотеза. Будут недостатки, это неизбежно. Будут напряженные темы», — заявил глава МИД Франции перед Ассоциацией дипломатической прессы в Париже.

Жан-Ив Ле Дриан также подтвердил несогласие Франции с любым новым докладом о Brexit, который намечен на 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял свое абсолютное большинство в парламенте. Оппозиционные депутаты хотят предотвратить Brexit без заключения сделки, получив новую отсрочку, если это необходимо, до 31 января 2020 года. Борис Джонсон предупредил, что не будет «ни при каких обстоятельствах» просить в Брюсселе о новом докладе по Brexit и грозит назначить досрочные выборы на 14 октября.

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