Москва, 4 сентября, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Немецкая газета Deutsche Welle отказалась содействовать расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, которым занимается соответствующая комиссия в Госдуме, однако готова к диалогу. Об этом глава администрации генеральной дирекции немецкой газеты Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн сообщил в письме главе комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василию Пискареву («Единая Россия»), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Германии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран, которые комиссия пригласила на свое заседание. Однако Хоффманн отметил, что присутствие Deutsche Welle на заседании комиссии невозможно.

«Наша телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеративной Республики Германия и в этой связи подотчетна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Дойче Велле», — отметил Хоффманн в письме.

Он также подчеркнул, что все коммуникации с газетой и телерадиокомпанией проходят через ее головной офис в Германии, а не через московское бюро. Кроме того, Хоффманн отметил, что Deutsche Welle не вмешивается во внутренние дела других государств.

«Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств», — подчеркнул Хоффманн.

Читайте также: Володин назвал вмешавшихся во внутренние дела России

Тем не менее он пригласил Пискарева на встречу в Бонн или Берлин, чтобы детально обсудить вопрос.