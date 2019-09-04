Чита, 4 сентября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Жители Забайкальского края стали свидетелями выпадения крупного града в окрестностях Читы. Как сообщает в своём Instagram «Чита.инфо», град былбольше, чем перепелиное яйцо. В селе Карповка, что расположено в 18 километрах от Читы, у дачников пробиты крыши теплиц, повреждены растения.

Цитата из instagram «Чита.инфо» Крупный град побил теплицы и растения под Читой

Напомним, крупный град выпал в конце августа 2019 года в Пермском крае. По словам очевидцев, диаметр градин, которыми засыпало населённый пункт Чернушка, составлял три сантиметра.

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