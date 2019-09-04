Владивосток, 4 сентября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди встретились во Владивостоке на берегу Японского моря и отправились на катере в Большой Камень на судоверфь «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

Читайте также: Во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум — трансляция

Путин и Моди поприветствовали друг друга на причале на острове Русский, где проходит юбилейный Восточный экономический форум. Пожав друг другу руки, они поднялись на катер «Ураган», который вышел в море.

Президент РФ и премьер-министр Индии отправились в Большой Камень на судостроительную верфь «Звезда».

Читайте также: На пленарном заседании ВЭФ с Путиным модератора из США заменили на Брилёва

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке открылся юбилейный Восточный экономический форум. Владимир Путин прибыл в дальневосточную столицу и проведёт здесь три рабочих дня. С Нарендрой Моди у президента РФ запланированы двусторонние переговоры, по итогам которых может быть подписан ряд совместных документов.

Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ, а также проведёт президиум Госсовета РФ во Владивостоке.