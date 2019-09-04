Владивосток, 4 сентября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Россия должна диверсифицировать свою экономику, чтобы поспеть за изменениями в структуре экономики Китая, заявил исполняющий обязанности директора и постоянного представителя в Российской Федерации группы Всемирного банка Апурва Санги во время пресс-подхода после сессии «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров» V Восточного экономического форума, передает 4 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Исполняющий обязанности директора и постоянного представителя в Российской Федерации группы Всемирного банка Апурва Санги

По его словам, в Китае сейчас происходит замедление темпов экономического роста, в связи с чем меняется и модель экономического развития страны в сторону от привлечения инвестиций к наращиванию потребления. Поэтому, России просто необходимо изменить структуру своего экспорта в Китай.

«Три четверти от экспорта России на Китай составляет нефть и продукты добывающей промышленности. По мере замедления экономического роста в Китае спрос на нефть будет падать, соответственно, необходимо, что она могла предложить Китаю что-то другое — то, на что такой спрос будет появляться», — заявил Санги.

Как сообщало ИА REGNUM, Апурва Санги также считает, что Россия вполне может повернуть свою экономику в сторону Китая и Индии, однако, на этом пути ей мешает незадействованный экономический потенциал.