Владивосток, 4 сентября, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Экономический поворот России в сторону Китая и Индии — вполне реальная перспектива, которая пока омрачается незадействованным потенциалом, заявил исполняющий обязанности директора и постоянного представителя в Российской Федерации группы Всемирного банка Апурва Санги во время пресс-подхода после сессии «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров» V Восточного экономического форума, передает 4 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Исполняющий обязанности директора и постоянного представителя в Российской Федерации группы Всемирного банка Апурва Санги

По словам Санги, в мире, где многополярность становится все более и более очевидной, укрепление Россией внешнеэкономических связей с Индием и Китаем является позитивным шагом. При этом существенно разнится экономический потенциал стран по паритету покупательной способности, где Китай занимает первое место, Индия — третье, а Россия — лишь шестое.

«Безусловно, есть одно «но». Наш анализ показал, что в торгово-экономической связи между этими тремя странами существует огромный незадействованный потенциал. Согласно нашим расчетам, Российская Федерация может увеличить еще объемы торговли с Китаем на 26%, а с Индией — на 17% минимум», — заявил эксперт Всемирного банка.

По его словам, хотя поворот России в сторону Индии и Китая и является очень даже реальным и уже реализующимся на практике, на его пути стоит ряд проблем, одной из которых является незадействованный потенциал России.

Напомним, что V Восточный экономический форум в настоящее время проходит во Владивостоке на острове Русский и продлится с 4 по 6 сентября.