Абакан, 4 сентября, 2019, 07:17 — ИА Регнум. В Хакасии 3 сентября прошёл второй Единый республиканский диктант на хакасском языке «Я люблю родной язык!» («Тӧреен тiлiм — хакас тiлiм!»). Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 сентября, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

Пресс-служба министерства культуры Хакасии В Хакасии написали Единый республиканский диктант на хакасском языке

Диктант писали на 40 подготовленных площадках. В том числе свои знания решили проверить научные сотрудники, госслужащие, преподаватели вузов, школьники, студенты, пенсионеры и другие.

Также диктант в Хакасии напишут 4 сентября. Каждый участник акции получит сертификат, а победители — дипломы и подарки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 4 сентября отмечают День хакасского языка.