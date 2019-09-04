Москва, 4 сентября, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 3 сентября закрылись в небольшом минусе 0,71%. В ходе европейской сессии цена на нефть снижалась до $57,21. Затянувшийся торговый конфликт между США и Китаем негативно влияет на мировую экономику. Инвесторы в свою очередь опасаются снижения спроса нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На американской сессии поддержка пришла от американской статистики через ослабление доллара. Индекс деловой активности PMI в промышленности в США за август оказался ниже отметки 50,0, что означает замедление темпов экономического роста. На падающем долларе покупателям удалось поднять цену до $58,18.

Сегодня, 4 сентября, на торгах в Азии рост котировок продолжился до $58,52. Теперь внимание трейдеров опять направлено на новости по переговорам между США и Китаем. Вашингтон и Пекин пока не достигли соглашения по условиям возобновления переговоров.

К закрытию дня Американский институт нефти опубликует отчет по запасам нефти за неделю, завершившуюся 30 августа. Сегодня нефть марки Brent останется торговаться около $58,50 за баррель.

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