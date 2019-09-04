Вашингтон, 4 сентября, 2019, 07:22 — ИА Регнум. В ближайшее десятилетие из-за расширения процесса автоматизации ситуация на рынке труда Соединённых Штатов может существенно измениться, заявили партнёр McKinsey Global Institute (MGI) Сьюзан Лунд и экономист Лаура Тайсон в статье для издания Project Syndicate.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Рынок труда США демонстрирует хорошие показатели — пока что. Тем не менее, экономические перспективы американцев значительно отличаются друг от друга в зависимости от того, кто они и где они живут, и эти различия будут обостряться по мере ускорения темпов автоматизации в предстоящее десятилетие», — заявили авторы статьи.

В статье указано, что уровень образования превращается в наиболее важный фактор, определяющий вероятность потери работы из-за автоматизации.

«Люди с дипломом о среднем образовании или без него имеют в четыре раза больше шансов лишиться своей работы из-за автоматизации, чем лица со степенью бакалавра или более высоким уровнем образования», — говорится в статье.

Напомним, согласно прогнозам McKinsey Global Institute, к 2030 году от 400 до 800 млн человек потеряет свои рабочие места, так как их заменят роботы или процессы автоматизации.

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