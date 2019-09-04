Владивосток, 4 сентября, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Правительство Забайкальского края на открывшемся сегодня, 4 сентября, во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписало ещё одно соглашение. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, речь идёт о сотрудничестве с публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие».

Правительство Забайкальского края Соглашение о сотрудничестве с Банком «Финансовая Корпорация Открытие» подписал врио губернатора Забайкалья Александр Осипов

Правительство Забайкальского края Глава Забайкальского края Александр Осипов на площадке ВЭФ провёл переговоры с президентом – председателем правления банка «Открытие» Михаилом Задорновым

Свои подписи под документом поставили врио губернатора Забайкалья Александр Осипов и председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Стороны также обсудили возможность рефинансирования банком госдолга Забайкальского края по ставке ниже рыночной. По оценке забайкальского правительства, это позволит экономить бюджету края до 25 миллионов рублей в год.

Что касается содержания подписанного с банком соглашения, то оно предполагает сотрудничество в целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе, поддержку в реализации нацпроектов и госпрограмм края, предусматривающих мероприятия по инфраструктурному развитию, жилищному строительству и благоустройству, реформированию ЖКХ и другое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. И теперь на эти регионы распространяют все полагающиеся дальневосточникам преференции. Дальневосточный экономический форум будет проходить с 4 по 6 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русский. По прогнозам организаторов, в ВЭФ примут участие более 8 тыс. представителей 65 стран мира.

Ранее власти Забайкалья отмечали, что рассчитывают, что ВЭФ поможет привлечь значительный объем инвестиций. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию обо всём, что происходит на форуме.

Читайте также: Во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум — трансляция