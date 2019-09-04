США отгораживаются, РФ устанавливает факты вмешательства: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- В Госдуме обсудят факты вмешательства в дела России извне;
- Мадуро назвал дату начала военных учений на границе с Колумбией;
- Пентагон выделил средства на стену с Мексикой;
- Директор Синьхуа предложил России занять место США;
- В Коми могут ввести режим ЧС из-за нехватки кормов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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