Владивосток, 4 сентября, 2019, 06:55 — ИА Регнум. Сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» прошла в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке 4 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» на V ВЭФ во Владивостоке

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Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что существующие механизмы поддержки бизнеса на Дальнем Востоке позволяют увеличить норму доходности на 10−15% по сравнению с другими российскими регионами.

Вице-премьер напомнил, что особое внимание ДФО уделяется с 2013 года — уже принято более 40 законов для улучшения бизнес климата для инвесторов.

«Запущено и работает более 240 предприятий, более 600 млрд рублей частных инвестиций привлечено. Мультипликатор у нас больше 10 — на каждый вложенный бюджетный рубль мы привлекаем более 10 рублей частных инвестиций», — резюмировал Юрий Трутнев в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках ВЭФ-2019, который открылся 4 сентября на острове Русский во Владивостоке, проходят панельные сессии, круглые столы, переговоры и другие запланированные мероприятия.

Вечером, 4 сентября пройдёт заседание Госсовета РФ с участием президента Владимира Путина.