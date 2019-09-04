Владивосток, 4 сентября, 2019, 06:19 — ИА Регнум. Концепцию трехстороннего сотрудничества Россия — Северная Корея — Южная Корея озвучил президент Корейского института международной экономической политики (KIEP) Ли Чжэ Йон, выступая на сессии «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров» V Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает 4 сентября корреспондент ИА REGNUM

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Президент Корейского института международной экономической политики (KIEP) Ли Чже Йон

По словам Ли, ранее отношения между двумя Кореями находились чуть ли не в состоянии войны, однако всё резко изменилось в 2018 году, когда лидеры двух стран взяли курс на сближение двух стран и снятие противоречий. Он убежден, что процесс будет развиваться в этом направлении по мере того, как будут улучшаться отношения между КНДР и США, которые выльются в смягчении санкционного режима в отношении Северной Кореи.

«Экономика для мира и мир для экономики», — так он назвал свое видение развития отношений как между Южной Кореей и Северной, так и между Южной Кореей и Дальним Востоком России.

«Экономическое сотрудничество с Северной Кореей — это инструмент развития мира, а без мира не будет развития. То же самое и с Дальним Востоком», — полагает Ли.

Напомним, что V Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Ранее выступая на той же сессии, Ли Чжэ Йон отметил важность Дальнего Востока России как фактора стабильности цепочки технологических поставок для Южной Кореи на фоне нарастающих противоречий с Японией.

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