Чита, 4 сентября, 2019, 06:14 — ИА Регнум. На Восточном экономическом форуме, открывшемся сегодня, 4 сентября, во Владивостоке, правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение, согласно которому в проекты на территории региона будет вложено более 5 миллиардов рублей инвестиций. Помимо этого 300 миллионов рублей предполагается направить на социальную сферу. Подписи под соглашением поставили глава региона Александр Осипов и президент корпорации Мераби Чочуа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов и президент ООО «Корпорация Мосстройтранс» Чочуя Мераби

Правительство Забайкальского края Подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между правительством Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс»

«Соглашение заключено на срок до конца 2028 года. Оно предполагает взаимодействие сторон, направленное на социально-экономическое развитие Забайкальского края, в том числе на развитие логистики и реализацию экспортно-импортного потенциала региона», — пояснили в правительстве Забайкалья.

Известно, что Мосстройтранс примет участие в проекте по разработке Кутинского и Урейского месторождений угля, что уже к 2022 году позволит создать порядка 600 новых рабочих мест.

Напомним, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на эти территории стали распространять все преференции, которыми обладают дальневосточники. По прогнозам организаторов, в Восточном экономическом форуме примут участие более 8 тыс. представителей 65 стран мира.

Правительство Забайкалья ранее заявляло, что участие в данном статусном мероприятии поможет региону значительно увеличить объем инвестиций. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что происходит на ВЭФ.

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