Томск, 4 сентября, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Томские пожарные рассказали об оперативной обстановке в регионе за сутки (с 08:00 3 сентября до 08:00 4 сентября). Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, за этот период в регионе произошло шесть пожаров. Жертв и пострадавших нет.

33.mchs.gov Тушение пожара

Всего с начала года в Томской области зарегистрировано 2499 пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Новороссийске Краснодарского края из-за пожара пришлось эвакуировать 120 жителей девятиэтажного жилого дома.

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