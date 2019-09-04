Вашингтон, 4 сентября, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Расходования $3,6 млрд на строительство стены с Мексикой нельзя допустить, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и стена

Комментируя одобрение Пентагоном выделения 3,6 млрд на строительство стены на южной границе Штатов, Пелоси заявила, что эти деньги должны были пойти на 127 военных проектов, а теперь их потратят на стену.

По её мнению, в результате национальная безопасность США окажется под угрозой. Она пообещала, что конгрессмены продолжат борьбу в суде с «неприемлемым и глубоко опасным решением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября американский министр обороны Марк Эспер объявил, что одобряет выделение $3,6 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе.