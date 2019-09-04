Екатеринбург, 4 сентября, 2019, 05:39 — ИА Регнум. В Свердловской области разыскивается 74-летний пенсионер. Ещё 1 сентября он ушёл за грибами в лес в районе Верхней Пышмы и с тех пор о его местоположении ничего не известно.

Лес

Как сообщает информационный портал Е1, мужчина проживает в садовом некоммерческом товариществе «Автомобилист». О пропаже пенсионера заявили его дети, которые приехали навестить отца 3 сентября. До этого они были вместе на даче 1 сентября. В тот день после полудня дети уехали в город, а отец отправился в лес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области была найдена в лесу 82-летняя пенсионерка, которая отправилась за грибами, но в дороге у неё отнялись ноги. Женщина вышла из дома ещё 24 августа, а разыскали её 27 августа уставшую и обессиленную, после чего немедленно доставили в больницу.