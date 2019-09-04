Владивосток, 4 сентября, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Увеличить российско-вьетнамский товарооборот до $10 млрд к 2020 г. хотели бы власти Вьетнама, заявил заместитель министра иностранных дел этой страны То Ань Зунг на Восточном экономическом форуме.

Maurice Koop Флаг Вьетнама

По словам То Ань Зунга, у России и Вьетнама большой потенциал для сотрудничества, в том числе в сфере торговли. Так, Ханой планирует увеличить поставки в Россию морепродуктов, сельхозпродукции, а также электроники.

В отношении импорта Вьетнам проявил интерес к российской стали, а также таким сырьевым продуктам как удобрения и уголь.

Напомним, 4 сентября во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин, а также индийский премьер-министр Нарендра Моди.