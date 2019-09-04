Благовещенск, 4 сентября, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Амурская область входит в четверку регионов России по количеству посетивших регион китайских туристов. Власти региона не останавливаются на достигнутом. Чтобы увеличить турпоток, строится первая в истории канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ через Амур, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Рост взаимного с КНР турпотока делает наши территории инвестиционно привлекательными. Силами частного капитала создается первая в мире канатная дорога через Амур — Благовещенск — Хэйхэ. Она не только соединит Благовещенск с Хэйхэ стабильным пассажирским сообщением, но и сама станет новым интересным объектом туризма не только в нашем регионе, но и в мире», — отметила первый вице-губернатор Амурской области Татьяна Половайкина.

Строительство канатной дороги начнется уже в 2019 году, завершить его планируют в 2021. Расстояние между Благовещенском и Хэйхэ над Амуром — 800 метров. Канатная дорога создаст качественно новые условия для туризма и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке на острове Русский начал работу пятый Восточный экономический форум.