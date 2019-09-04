Берлин, 4 сентября, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Об операции на позвоночнике, которую ему срочно сделали в германской клинике, написал российский дрессировщик Аскольд Запашный в Instagram

Виктория Тихонова Аскольд Запашный

«Я в порядке, спасибо гениальным врачам, которые уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека. Постараюсь быстро реабилитироваться и снова вернуться в строй», — написал Запашный.

https://www.instagram.com/p/B19mXaNlhhL/

По словам дрессировщика, он находится в Германии, где ему сделали очередную операцию на позвоночнике. Дрессировщик поблагодарил всех, кто переживал за него.