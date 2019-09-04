Владивосток, 4 сентября, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Новый фактор значимости Дальнего Востока России для Южной Кореи озвучил президент Корейского института международной экономической политики (KIEP) Ли Чжэ Йон, выступая на сессии «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров» V Восточного экономического форума (ВЭФ), передает 4 сентября корреспондент ИА REGNUM

Флаги Южной Кореи

По словам Ли, несмотря на последовательную политику правительства России по развитию Дальнего Востока, показатели социально-экономического развития не отражают социально-экономической устойчивости. Экономика Дальнего Востока по-прежнему слаба.

Развитие этого российского региона проходит на фоне торговой войны между Китаем и США, а также торговыми противоречиями между Японией и Южной Кореей. Поэтому, в сложившейся ситуации Дальний Восток представляет большой интерес для Южной Кореи, как некая связующая зона между Корейским полуостровом и Евразией.

«Правительство Кореи проводит новую политику, направленную на укрепление связей со странами Евразии. Дальний Восток — это промежуточная связывающая зона между Евразией и Корейским полуостровом», — заявил эксперт.

По его словам, новая политика Республики Кореи вызвана противоречиями с Японией и опасениями потерять устоявшиеся цепочки технологических поставок. Страны должны налаживать сотрудничество в рамках Четвертой промышленной революции, Дальний Восток же привлекателен как рынок в виду его размеров, поэтому необходимо наращивать интеграции ДВ и Южной Кореей, нужно налаживать свободную торговлю между Южной Кореей и Дальним Востоком.