Вашингтон, 4 сентября, 2019, 04:22 — ИА Регнум. Средства в размере $3,6 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе разрешил выделить Пентагон, передаёт CNN.

Tomascastelazo Стена на границе США и Мексики

По словам главы ведомства Марка Эспера, соответствующее обращение уже отправлено в сенатский комитет американского Конгресса по делам ВС США. Он пояснил, что Пентагон считает строительство стены нужным в интересах национальной безопасности.

Речь идёт, говорится в документе, о препятствии незаконному пересечению мигрантами границы с Соединёнными Штатами. Благодаря новым военным объектам на границе можно будет сократить число пограничников.

Читайте также: В Мексике задержаны более 70 мигрантов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля Пентагон направил на южную границу США дополнительный контингент для противодействия незаконной миграции.