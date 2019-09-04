Новая Ляля, Свердловская область, 4 сентября, 2019, 04:13 — ИА Регнум. В Новой Ляле (Свердловская область) сокращается число врачей. Об этом заявил врач-гинеколог Олег Б., проходящий по уголовному делу после помощи пациентке лекарствами из своей личной коллекции, сообщает ЕАН.

В больнице

В городе недавно уволился анестезиолог. Самому же врачу даже не дали в этом году отпуск — «потому что работать в больнице совсем некому», сказал гинеколог. В прошлом году по этой причине в отпуск удалось уйти лишь на две недели, добавил он.

«Скоро совсем некому работать будет. Причем это проблема жителей многих маленьких городов», — признал врач.

Напомним, в Нижнем Тагиле в августе 2019 года случился «бунт врачей». В городе массово уволились хирурги. Врачей удалось вернуть, предложив им компенсации и улучшенные условия работы.