Владивосток, 4 сентября, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 4 сентября прилетел во Владивосток для участия в юбилейном Восточном экономическом форуме в качестве главного гостя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Нарендра Моди

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Нарендра Моди отметил важность предстоящих мероприятий, выразил надежду на многостороннее сотрудничество с Россией.

«Прибыл во Владивосток. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита», — написал на русском языке Моди на своей странице в Twitter.

Индийский премьер-министр 4 сентября проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, и они вместе посетят судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне в Приморье.

Вечером Моди и Путин встретятся за неформальным ужином, где будут присутствовать только переводчики.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 4 сентября начал работу V Восточный экономический форум. На полях форума представители зарубежных стран, а также России, намерены заключить не один десяток соглашений о сотрудничестве. Губернаторы дальневосточных регионов заявили о масштабных планах по развитию своих территорий.