Владивосток, 4 сентября, 2019, 03:49 — ИА Регнум. О своём прибытии во Владивосток написал 4 сентября индийский премьер-министр Нарендра Моди в Twitter.

Jasveer10 Нарендра Моди

«Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона», — сообщил Моди.

Глава индийского правительства уточнил, что будет участвовать в ряде мероприятий в ходе «короткого, но важного визита».

Напомним, Моди 4 сентября во Владивостоке проведёт встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. На следующий день он будет участвовать в пленарном заседании Восточного экономического форума.