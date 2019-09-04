Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2019, 03:40 — ИА Регнум. С призывом провести международного расследования происходящего в Венесуэле призвала ООН бразильская делегация, сообщает UOL.

[ Paolo Costa Baldi На границе Бразилии и Венесуэлы

Бразилия составила обращение в Совет по правам человека ООН, который также подписали представители Колумбии, Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Гватемала и Канады.

Они предлагают создать специальную комиссию по Венесуэле. Если её члены установят, что в Боливарианской республике происходят нарушения прав человека, это может стать поводом для уголовных расследований.

Напомним, аналогичная комиссия действует в ООН в отношении Северной Кореи.

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