Владивосток, 4 сентября, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Промежуточные итоги выполнения программы развития Дальнего Востока и создания инфраструктуры с 2013 года подвел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время V Восточного экономического форума (ВЭФ), передает 4 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Юрий Трутнев на V ВЭФ

Выступая на сессии «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров» Трутнев отметил, что в 2013 году, когда началась программа развития Дальнего Востока, было ясно, что регион имеет слабо развитую инфраструктуру при огромной площади, равной 47% территории России.

Для преодоления этой ситуации был проведен анализ лучших мировых практик, на основе которого были созданы Территории опережающего развития (ТОРы) и проект Свободного порта, которые, по его словам, стали точками притяжения частных инвестиций.

«За пять лет запущено боле 240 предприятий, привлечено более 600 млрд рублей инвестиций, на каждый вложенный бюджетный рубль привлекается более 10 рублей частных инвестиций», — заявил Трутнев, отметив, что были созданы десятки тысяч новых рабочих мест.

По его словам, в портфеле имеется еще более 1800 новых проектов, благодаря которым будет создано еще более 140 тыс. рабочих мест.

Напомним, что V Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.