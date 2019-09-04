Дублин, 4 сентября, 2019, 03:24 — ИА Регнум. Проявлением аллергии посчитала симптомы опухоли мозга у своей пятилетней дочери жительница Дублина, пишет Daily Mirror.

В больнице

Неоднократную рвоту у ребёнка женщина посчитала проявлением пищевой аллергии. Врачи тоже не поняли, что ребёнок страдает смертельной болезнью, и порекомендовали наблюдать за питанием девочки.

Наличие опухли смогли констатировать только когда ребёнок не смог двигаться и пришлось вызвать скорую. Опухоль врачи увидели, сделав МРТ.