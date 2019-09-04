Кишинёв, 4 сентября, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 сентября примет в Кремле президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Встреча планируется», — цитирует Пескова РИА Новости.

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Додон

Додон подтвердил подготовку встречи. На ней, по словам молдавского лидера, предстоит принять окончательное решение о предоставлении Молдавии скидки на российский газ, чтобы не пришлось повышать тариф для жителей Молдавии.

ИА REGNUM напоминает, что эта же тема обсуждалась накануне в ходе визита в Москву Игоря Додона, министра экономики Молдавии Вадима Брынзана и главы «Молдовагаз» Вадима Чебана. Они встречались с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером и вице-премьером Дмитрием Козаком, курирующим отношения с Молдавией.