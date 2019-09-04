Каракас, 4 сентября, 2019, 03:07 — ИА Регнум. О начале военных учений на границе с Колумбией написал венесуэльский президент Николас Мадуро в Twitter.

Mindefensa.gob.ve Венесуэльские военные

Уточняется, что манёвры венесуэльская армия проведёт 10−28 сентября 2019 г. Учения пройдут вдоль всей западной границы.

Читайте также: Мадуро: «Политика США в отношении Венесуэлы потерпела крах»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября венесуэльский вице-президент Дельси Родригес заявил, что колумбийский президент Иван Дуке помогает террористам, проходящим обучение в Колумбии.