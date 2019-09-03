Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Очередное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане состоится 10 сентября, сообщил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

PavelD Карта-флаг Афганистана

На этом заседании дипломаты обсудят переговоры Вашингтона с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Россия проводила с США консультации по Афганистану, которые, как представляется, были весьма откровенными и продуктивными», — сказал Небензя.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, США в Катаре ведут переговоры с членами террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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