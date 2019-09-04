Магадан, 4 сентября, 2019, 03:06 — ИА Регнум. В Магаданской области медведь напал на палаточный лагерь студентов из Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tony Hisgett Медведь

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Студент 2 курса Николай Максимов в составе научной экспедиции был на озере Киси, 120 км от Магадана. Происшествие случилось ещё 1 июля, но парень в соцсетях опубликовал историю только сейчас.

«У нас был палаточный городок. 1 июля в 4 часа утра, когда я спал в палатке, на меня напал медведь. Медведя убили из ружья, когда тот тащил меня в лес. Связи не было, так как мы находились между гор. Ребята оказали мне первую помощь и позвонили в МЧС», — пишет Максимов.

По словам студента, вертолёт прилетел лишь через 14 часов, из-за погодных условий. Жалуется он, что и университет ему не оказал помощь.

Как пояснил порталу «Новости Якутии» ректор СВФУ Василий Колодезников, на самом деле санавиация прилетела через 10 часов, а учебное заведение собрало на лечение студента 50 тыс. рублей.

Рваную рану на плече Николая Максимова, врачи оценили как травму легкой степени.

Как сообщало ИА REGNUM, медведь ночью пришёл на предприятие в Якутии и напал на женщину-сторожа.